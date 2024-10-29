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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. نادي الجونة يعلن عن 3 أطقم جديدة للفريق

أطقم فريق نادي الجونة
أطقم فريق نادي الجونة
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استقر مجلس إدارة نادي الجونة الرياضي، على 3 أطقم للفريق وذلك قبل بدء مباريات الدوري المصري وانطلاقه غدا الأربعاء. 

وتنطلق أولى مباريات الدوري المصري غدًا الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، وعليها يستعد فريق الجونة الرياضي بعمل تدريبات بدنية مكثفة استعدادا لمباريات الدوري .

ويلتقي فريق الجونة بعد غد الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر، بفريق زد ضمن مباريات الدوري.

وكان قد أتمم نادي الجونة، عدة صفقات على مدار الأيام الماضية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بضم اللاعب النيجري أوچو صامويل مهاجم نادي بيراميدز، ليكون ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن النادي ضم 3 صفقات جديدة أخرى حتى الآن ، حيث ضم النادي علي الزهدي من الداخلية بالإضافة إلى حسن شاهين حارس مرمى البنك الأهلي.
 

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