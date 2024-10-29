دقيقة حداد على روح الفنان حسن يوسف بالمؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

انطلقت منذ قليل، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة فى دار الأوبرا المصرية.

حضر المؤتمر المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، والفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان، والمنتج هشام سليمان، والفنانين: أحمد وفيق، د. محمد عبدالمعطي، أحمد سلامة، منال سلامة، عزة لبيب وآخرون.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وقدم المؤتمر الفنان محمد عادل، الذي رحب بالحضور الكريم، قائلا إن الدورة التاسعة تاتي تحت شعار "المسرح من أجل السلام".

ودعا الفنان محمد عادل الحضور بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

أعقب ذلك عرض فيلم قصير يستعرض دورات المهرجان على مدار سنواته السابقة.

كما يكشف عادل خلال المؤتمر عن تفاصيل الدورة الجديدة التي ستقام فى الفترة من 15 - 20 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.