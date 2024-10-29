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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يبحث مطالب وشكاوى المواطنين خلال اللقاء الإسبوعي

لقاء المواطنين مع
لقاء المواطنين مع محافظ الجيزة
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ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددا من الشكاوى المقدمة خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل علي ايجاد حلول جذرية، وذلك في اطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

شهد اللقاء بحث عدد من الشكاوى من سكان ش محمد عبد السميع بمنطقة المنشية خلف الدائرى – الطوابق الهرم يتضررون من وضع محول كهربائي بمنتصف الشارع مما يسبب في اعاقة حركة المرور.

كلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتنسيق مع شركة الكهرباء وإجراء معاينة للكشك المذكور بالشارع وايجاد حلول مناسبة وسريعة لنقله بعيداً عن العقارات.

وبحث محافظ الجيزة شكوى احد المواطنين المقيم بالعقار  ٩ برج ناصر ش العشرين فيصل ببولاق الدكرور المتضرر من وجود مقهي اسفل العقار المذكور يتسبب فى ازعاج للسكان . 
وجه محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور باتخاذ الإجراءات القانونية واغلاق المقهي المقام بدون ترخيص .  
كما شهد لقاء محافظ الجيزة الاستماع الى شكوي من سكان شارع اولاد مروان بمنطقة مسجد قباء الكوم الاحمر بمركز اوسيم من اقامه ملعب كرة قدم بدون ترخيص علي اراضٍ زراعية ويسبب ازعاجا للسكان علي مدار اليوم. 
كلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أوسيم بالإزالة الفورية للملعب المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
كما شهد مركز ومدينة أبو النمرس شكوي من قيام مالك العقار بشارع داير الناحية نزلة الاشطر بمخالفة ترخيص البناء والرسومات الهندسية . 
حيث وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بإيقاف الأعمال بالعقار المخالف لمخالفته الرسومات الهندسية وعدم السماح بإدخال المرافق له في حال عدم الالتزام بالترخيص الممنوح مع إتخاذ الإجراءات القانونية. 
حضر اللقاء السادة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء وسهير عويس مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية والإدارات المختصة .

محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين غلق مقهي بدون ترخيص بشارع العشرين فيصل إزالة ملعب مقام بالمخالفة علي ارض زراعية بأوسيم نقل محول كهربائي من منتصف الشارع بالمنشية فيصل إيقاف الأعمال بعقار غير ملتزم بالرسومات الهندسية بأبو النمرس ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الطوابق الهرم