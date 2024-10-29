"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل مثيرة بشأن أزمة تمثال كوبري قصر النيل

كشف الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل أزمة أسود كوبري قصر النيل والتي تصدرت منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن القائمين بأعمال الترميم أشخاص محترفين متخصصين كل في اختصاصه، مضيفا أن محافظة القاهرة هي الجهة المالكة للتمثال.

وأضاف الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه بعض مضي فترة من الوقت سيعود التمثال إلى اللون الذي تم اعتياده بعد تراكم التراب عليه كما كان عليه، ولونه العادي بعد إزالة الغازات والأتربة

وأكد أن ما تم لتمثال الأسود في كوبري قصر النيل هو عملية صيانة وليست عملية ترميم، واللون الحالي هو اللون الطبيعي بعد التنظيف وإضافة مواد تحمي التمثال من عوامل التعرية.

ولفت إلى أن بعض الكلام المتداول خارج عن غير المتخصصين، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغدًا سيتم عمل «الفينش النهائي» ومرحب بأي متخصص يمكنه تقديم إضافة تتم مناقشتها علميا.