عقب تحذيرات من نوة غسيل البلح.. 15 نصيحة للتعامل مع الأمطار والسيول

تضرب الإسكندرية نوة شديدة أطلق عليها «نوة غسيل البلح» وذلك بداية من الجمعة، ومن المتوقع أن تستمر لمدة لا تقل عن 72 ساعة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة وتكون رعدية، وقد تصل الأمطار إلى حد تشكل السيول على نطاقات مختلفة.

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية، بأنه وفقًا لنماذج الطقس نهاية الأسبوع من المتوقع يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بأن تكون فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود الفياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات الحادة والسريعة في الأحوال الجوية هي من سمات فصل الخريف، مشيرًا إلى أن وجود شبورة مائية خفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وحذر “القياتي” خلال تصريحات تلفزيونية من أن هناك فرقا في درجات الحرارة بين فترة الليل والنهار والذي يتجاوز الـ 15 درجة مئوية في بعض المحافظات مثل محافظات الصعيد، لافتا إلى أنه مع نهاية هذا الأسبوع ستشهد البلاد أول حالة عدم استقرار وتقلبات جوية، وأبرز عناصرها تساقط الأمطار الرعدية والتي قد تصل لغزيرة أحيانًا في بعض الأحيان وقد تكون مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة.

ونصح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة متابعة نشرات الأرصاد الجوية بشكل يومي، مناشدين المواطنين في المناطق الساحلية بتوخي الحذر أثناء تساقط الأمطار وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة، مع ارتداء ملابس خريفية بسبب الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة.



إشادات وقائية قبل هطول الأمطار وجريان السيول

ولتفادي التقلبات الجوية والأمطار والسيول من الضروري اتباع النصائح التالية:

1• الاستعداد وعمل التجهيزات اللازمة لمخاطر الأمطار والسيول.

2• متابعة الأخبار ووسائل الإعلام المختلفة والنشرات الجوية عند ورود تنبيهات أو تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار غزيرة أو سيول.

3• عدم الخروج للتنزه أو القيام برحلات برية حتى انتهاء الحالة الجوية واستقرارها.

4• الابتعاد عن الجلوس أو التوقف بالمركبة أثناء السفر في الأماكن المنخفضة .

5• عند صدور إنذار ضد السيول في منطقة تواجدك تصرف بسرعة لحماية نفسك وذويك فقد لا يكون أمامك إلا عدة ثوان.

6• لا تحاول المرور من تيار مائي سيرا على الأقدام إذا كان مستوى الماء فوق ركبتك.

7• إذا كنت تقود سيارتك احذر السير في مكان لا تعرف عمق الماء فيه، إلا إذا كنت متأكداً من أن مستوى الماء أدنى من نصف عجلات سيارتك على طول الطريق الذي تسير فيه.

8• في بعض الأحيان مياه الفيضان تغطي جسراً منجرفاً، أو طريقاً مكسراً لذلك سر ببطء لئلا تدخل المياه إلى سيارتك وتعطلها.

9• تجنب السير بالقرب من الجبال فقد تحدث انهيارات صخرية.

10• في حالة عطل سيارتك وسط الماء أتركها فوراً، واتجه إلى مكان مرتفع ، حيث الماء المندفع بسرعة قد يجرف السيارة ومن فيها، وتسبب ذلك في وفيات عديدة بسبب محاولة تحريك سيارة معطلة.

11• كن أكثر حذرا في الليل حيث يصعب التعرف على مخاطر السيول، وعندما تخرج من منطقة الخطر مباشرة تابع وسائل الاعلام المعنية لتلقي المزيد من التعليمات حسب الظروف المتغيرة والتقارير الجديدة.

13• إذا تسربت مياه السيول والفيضان إلى منزلك، افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة، ولا تتجاهل الإرشادات والإنذارات.

14• عند مشاهدة أي خطر بادر بإبلاغ الجهات المعنية بذلك.

15• ساعد من هم في حاجة لمساعدتك.

