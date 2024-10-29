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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اشتباكات ضارية بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في منطقة الخيام جنوبي لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت فاطيما رسلان، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من لبنان، إن حزب الله أفاد وفق البيانات الخاصة به، أنه استهدف عدد من المستوطنات الإسرائيلية، تحديداً في الجليل، التي دوت فيها صفارات الإنذار بشكل كبير جداً إثر سلسلة من الصواريخ والاستهدافات.

وأوضحت «رسلان» خلال رسالة على الهواء، أن الرشقات الضخمة التي أطلقها حزب الله على الجليل، جاءت بعد دقائق من تعيين نعيم قاسم أمين عام للحزب خلفا لحسن نصر الله الذي اغتاله الاحتلال في الـ 27 من سبتمبر الماضي، فيما أفاد الاحتلال الإسرائيلي رغم فرض حظر ورقابة على  الإعلام في المناطق التي يستهدفها حزب الله، بمقتل مستوطن وجرح ثلاثة من جراء صواريخ الحزب.

وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه لا تزال الاشتباكات الضارية بين قوات حزب الله والاحتلال الإٍسرائيلي، في منطقة الخيام جنوبي لبنان، لافتة إلى أن الاحتلال يستهدف المنطقة بالمدفعية والطيران الحربي والمُسير، في محاولة للدخول بالدبابات والعتاد إلى تلة الحمامص والسيطرة عليها، إلا أنه حتى اللحظة لم يتمكن من الوصول إلى تلة.

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