ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مركز شباب زهراء أكتوبر يوقع بروتوكول مع إحدى الشركات لإدارة النشاط الرياضي

دكتور أشرف صبحي وزير
دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وقع مركز شباب زهراء اكتوبر بمنطقة الـ 800 فدان بروتوكول تعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لادارة النشاط الرياضي بالمركز.

ويهدف البروتوكول لإحداث طفرة بالنشاط الرياضي داخل مركز شباب زهراء اكتوبر دون تحمل المركز أي أعباء مالية.

ويستهدف البروتوكول تحسين جودة الخدمات والأنشطة المقدمة بمراكز الشباب بالإضافة إلى حصوله على النسبة الأكبر من الدخل.

وتأتي هذه الخطوة المميزة في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق نجاحات سريعة دون تحمل الوزارة أعباء مالية في التشغيل.

 

مركز شباب زهراء اكتوبر وزير الشباب والرياضة النشا