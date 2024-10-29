مركز شباب زهراء أكتوبر يوقع بروتوكول مع إحدى الشركات لإدارة النشاط الرياضي

وقع مركز شباب زهراء اكتوبر بمنطقة الـ 800 فدان بروتوكول تعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لادارة النشاط الرياضي بالمركز.

ويهدف البروتوكول لإحداث طفرة بالنشاط الرياضي داخل مركز شباب زهراء اكتوبر دون تحمل المركز أي أعباء مالية.

ويستهدف البروتوكول تحسين جودة الخدمات والأنشطة المقدمة بمراكز الشباب بالإضافة إلى حصوله على النسبة الأكبر من الدخل.

وتأتي هذه الخطوة المميزة في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق نجاحات سريعة دون تحمل الوزارة أعباء مالية في التشغيل.