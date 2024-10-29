مشاركة طلاب «بني سويف الأهلية» في دورة «الإستراتيجية والأمن القومي» بالأكاديمية العسكرية

تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، شارك وفد من طلاب الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الدورة التدريبية رقم ١٠٩ بعنوان " الإستراتيجية والأمن القومي المصري والعربي" بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات واهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرص الدولة علي تنمية وعي الشباب وطلاب الجامعات المصرية بأهمية الأمن القومي ودورهم في مواجهة التحديات التي تواجه مصر والمنطقة.

واعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالمظهر المشرف واللائق لطلاب الجامعة طوال مدة انعقاد الدورة، وموجها الشكر لإدارة الجامعة وعمداء القطاعات ومنسقي البرامج وإدارة رعاية الشباب لحرصهم علي مشاركة أبناء الجامعة من الطلاب في تلك الأحداث الاستراتيجية التي تشكل وعي الشباب.