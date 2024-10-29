في ليلة تكريم عظماء آسيا.. سيول تشهد تتويج أكرم عفيف وسون هيونج-مين

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيول، اليوم الثلاثاء، مراسم توزيع الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2023، في حدث مهيب جمع نخبة من الشخصيات الرياضية الآسيوية ولاعبي كرة القدم، الذين قدموا إنجازات مميزة خلال العام، حيث تم تكريم اللاعبين والأندية والاتحادات التي ساهمت في تطوير اللعبة في آسيا.

أكرم عفيف وكيكو سايكي يتألقان بجائزة أفضل لاعب

توج النجم القطري أكرم عفيف، لاعب السد ومنتخب قطر، بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023 في فئة الرجال، بعد أدائه المميز مع ناديه ومنتخب بلاده. في فئة السيدات، كانت النجمة اليابانية كيكو سايكي، التي تلعب في نادي أوراوا ريد دايموندز للسيدات وبرايتون آند هوف ألبيون، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في آسيا، تقديراً لمساهماتها البارزة.

سون هيونج-مين الأفضل خارج القارة

نجح الكوري الجنوبي سون هيونج-مين، نجم منتخب كوريا الجنوبية وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي، في الحصول على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة لعام 2023، محققاً هذا اللقب للمرة الرابعة. تجسد هذه الجائزة التقدير لأدائه المذهل في الدوري الإنجليزي والدور البارز الذي يلعبه كممثل للكرة الآسيوية عالميًا.

تكريمات خاصة للاتحادات الوطنية المتميزة

تقديراً لجهودها في تطوير كرة القدم، مُنحت عدة جوائز للاتحادات الوطنية في فئات متعددة، حيث حصل الاتحاد الياباني لكرة القدم على الفئة البلاتينية، بينما حصل الاتحاد التايلاندي على الفئة الماسية، واتحاد نيبال على الفئة الذهبية، واتحاد لاوس على الفئة الياقوتية، وذلك نظير إنجازاتهم في تطوير ودعم كرة القدم محلياً.

الجوائز الفردية للمدربين وحكام كرة الصالات

حصد مدرب منتخب الشابات الكوري، بارك يون-جونج، جائزة أفضل مدرب في فئة السيدات، في حين نال جو أويوا مدرب منتخب اليابان تحت 23 عاماً جائزة أفضل مدرب للرجال. كما فاز الإيراني سعيد أحمد عباسي بجائزة أفضل لاعب في كرة الصالات، بعد أداء مميز لفت الأنظار في هذه الرياضة المتنامية.

جائزة تقدير للاتحادات الصاعدة

شمل الحفل تكريماً خاصاً للاتحادات الصاعدة، حيث فاز الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بجائزة الفئة الذهبية للواعدين، وتبعه الاتحاد الهندي بالفئة الفضية، والاتحاد الفيتنامي بالفئة البرونزية، كإشادة بجهودهم في تنشئة الجيل القادم من لاعبي كرة القدم في آسيا.

أفضل اللاعبين الشباب.. نظرة نحو المستقبل

نال الأوزبكي عباسبيك فايزوللاييف جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا عن فئة الرجال، بينما كانت جائزة السيدات من نصيب الكورية الشمالية تشاي أون يونج، في اعتراف بمواهب الجيل الصاعد الذي ينتظر مستقبل مشرق في كرة القدم الآسيوية.

جائزة الحكام الخاصة تقديراً للعدالة الرياضية

كرم الاتحاد الآسيوي نخبة من الحكام على مستوى القارة، حيث حصل الياباني يويتشي هاتانو، والعماني تركي عبد الله الصالحي، والإماراتي إبراهيم يوسف الرئيسي على جائزة الحكام الخاصة، وذلك تقديراً لدورهم في تقديم التحكيم العادل والمتميز خلال المباريات القارية والدولية.