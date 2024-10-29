"القاصد" يقرر تشكيل لجنة لتحديث استراتيجية جامعة المنوفية

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة فى جلسته اليوم بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل القاصد الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ 51 لانتصارات حرب الـ 6 من أكتوبر، واحتفال القوات الجوية بمناسبة عيدها الـ 92 لإنشائها الموافق الـ 14 من شهر أكتوبر ذكرى معركة المنصورة المجيدة، واحتفال القوات البحرية بمناسبة عيدها الـ 57 لإنشائها الموافق الـ 21 من اكتوبر.

كما وجه التهنئة لجميع منتسبي الجامعة بمناسبة إدراج جامعة المنوفية في النسخة العامة لتصنيف التايمز THE لعام 2025 ضمن 35 جامعة مصرية في المرتبة من 1201 - 1500 عالميا، وتقدم الجامعة في مؤشر التأثير العلمي بالتصنيف الهولندي "ليدن النسخة المفتوحة CWTS Leiden Ranking Open Edition" لعام 2024، حيث احتلت جامعة المنوفية المركز الـ ٩ محليا والـ ٢٨ افريقيا والـ ٩٢٠ عالميا، موضحا أن الجامعة تسعى جاهدة لتحديث كافة البيانات الخاصة بها، ومتابعة رفعها على الموقع، والعمل على رفع تقدم الجامعة على كافة المنصات العالمية.

وأعرب القاصد عن سعادته بمناسبة حصول معهد الكبد القومي على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وحصول مستشفى معهد الكبد القومي على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR الذى يعد خطوة هامة لتأهيل المنشأة للمشاركة بفعالية في منظومة التأمين الصحي الشامل ويمنحها ميزة تنافسية على المستوى المحلي والدولي، مؤكدا أن الجامعة تسعي أيضا للحصول على الإعتماد المؤسسي لجميع منشآتها الصحية، لضمان تقديم تدريب وتعليم طبي وخدمة طبية بأفضل المعايير المحلية والعالمية، والتى تشمل المستشفيات الجامعية ومستشفى الأورام.

وأشار القاصد إلى أنه استعرض التقرير المقدم من الدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة عن الأداء بجميع الكليات، وأعلن أن المجلس وافق على اعتبار هذا العام الدراسى هو عاما للجودة بجامعة المنوفية والبدء فى الاستعدادات اللازمة للتقدم للاعتماد المؤسسى، ووضع خطة لزيادة القدرة المؤسسية بالكليات التى لم يتم اعتمادها حتى الآن، وإعادة هيكلة لكافة الفعاليات طبقا للمعايير الجديدة للهيئة حتى يتحقق الاعتماد المؤسسى للجامعة.

وخلال الجلسة أحاط رئيس الجامعة الأعضاء بما تم خلال مشاركته منذ أيام فى ورشة العمل التى أقيمت بعنوان: "الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس الجامعات الخاصة، وعدد من رؤساء الجامعات، والتى تأتى فى إطار تنفيذ سياسة الدولة المصرية التي تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار والكشف عن المزايا الاستثمارية في كافة القطاعات، حيث شهدت ورشة العمل استعراض بعض النماذج الاستثمارية المُطبقة في بعض الجامعات الدولية للاستفادة منها في الجامعات المصرية، وجهود الوزارة في دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وأهمية تنمية الجامعات لمواردها والاستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، وتوطيد التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الاستثمار.

واقترح رئيس الجامعة تنظيم ورش عمل عن سبل تعزيز الاستثمار بالجامعة والاتجاه نحو التحول لجامعة ذاتية التمويل، خاصة وأن جامعة المنوفية تمتلك العديد من الإمكانيات المادية والبشرية التى تؤهلها لتحقيق هذه الخطوة الهامة فى إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية، وفتح مزيد من فرص التعاون بين الجامعة والمؤسسات الإنتاجية والصناعية وتنمية مواردها الذاتية المتنوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

ووافق المجلس فى جلسته على تشكيل لجنة عليا لمراجعة وتحديث استراتجية جامعة المنوفية وذلك فى ضوء المتغيرات التى طرأت على كافة الأصعدة، موجها أن يتم مراجعة وتحديث الاستراتيجية التى تم وضعها ليتم إضافة المشروعات الجديدة التى تتم بالجامعة وتحديث الرؤية بما يتماشى ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الجمهورية الجديدة، ووضع تصور جديد للخطة المستقبلية للجامعة بما تشهده من تطورات بكافة القطاعات، بالإضافة إلى خطة توسعات الجامعة بمدينة السادات.

كما وجه رئيس الجامعة العمداء بعقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب يتم فيها التأكيد على الالتزام التام بالتقاليد والأعراف الجامعية والأخلاقيات العامة والضوابط المنصوص عليها للتعامل داخل المدرجات وعدم التجاوز بأى شكل غير مسؤول، ومتابعة أى مواقف خارجة عن الإطار العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازم ضد أى متجاوز والتحويل الفورى للتحقيق بشأن أى تجاوز وتطبيق العقوبة دون تهاون، لضمان استمرار انتظام العملية التعليمية طبقا لما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات.

ولفت القاصد خلال الجلسة إلى ضرورة الالتزام بأن تكون حفلات تخرج الطلاب حفلات مؤسسية تقام بشكل رسمي داخل الكليات وفقا للتقاليد والأعراف الجامعية وليس خارج الحرم الجامعي منعا للتجاوزات التي تحدث بالحفلات المقامة خارج الحرم الجامعي أو الكليات، مؤكدا على تقديم أى متطلبات للحفلات المؤسسية.

هذا وقامت الدكتورة غادة حسن بعرض مفصل عن منظومة الوافدين بالجامعة وأعداد الطلاب بكل كلية، وإرشادات عامة للتعامل مع الوافدين، وتخصيص منسق أكاديمي ومرشد أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس مسؤول عن الطلاب الوافدين بكل كلية، وتخصيص موظف مسؤول عن الطلاب الوافدين بكل كلية، وإلزام الموظفين المسئولين عن الوافدين بحضور ورش تدريبية سيعقدها مكتب الوافدين للوقوف على أحدث القرارات وآليات التعام المختلفة في ملف الوافدين وكذلك كيفية التسجيل على المنصة الداخلية للجامعة.

وفى هذا الشأن أكد رئيس الجامعة على أهمية تطوير منظومة الوافدين تنفيذا للمبادرة الرئاسية إدرس فى مصر والعمل على زيادة الطلاب الوافدين بالجامعة، والتعاون مع إدارة الوافدين بالجامعة وإبلاغ الطلاب بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لسير العملية التعليمية للوافدين في بداية كل فصل دراسي وتحديثها دوريا.

هذا واستعرض رئيس الجامعة كافة الفعاليات والأنشطة التى تمت منذ الجلسة السابقة، وعرض نائبا رئيس الجامعة موضوعات القطاعات، ومناقشة جدول الأعمال.