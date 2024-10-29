كأس القارات الثلاث يظهر في استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والعين

ظهر الكأس الخاصة بالقارات الثلاث في استاد القاهرة الدولي والتي سيحصل عليها الفائز من الأهلي والعين الإماراتي.

ويحصل الفائز من مباراة الأهلي والعين الإماراتي على كأس القارات الثلاثة (إفريقيا وأسيا والمحيط الهادى)

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة العين الإماراتي بعد قليل في كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ووسام أبو علي.

جاء تشكيل العين

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كوامي، فابيو كاردوسو، إريك.

خط الوسط: بارك يونج، محمد عباس، يحيى نادر.

خط الهجوم: كاكو، بالاسيوس، سفيان رحيمي.