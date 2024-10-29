حزب الله يُسقِط مسيرة إسرائيلية ويواصل استهداف مواقع الاحتلال جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون، باستخدام صاروخ أرض-جو، وقد شوهدت الطائرة وهي تحترق في سماء جنوب لبنان.

وفي بيان رسمي، أفاد حزب الله بأنه نفذ مجموعة من الهجمات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولتعزيز المقاومة والدفاع عن لبنان.

وقد أطلق مجاهدو الحزب عدة صواريخ على أهداف إسرائيلية، حيث قصفوا مستعمرة دلتون في تمام الساعة العاشرة صباحًا، تلاها استهداف مستعمرة كفر فراديم بنفس التوقيت تقريبًا.

كما تم استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مستعمرة معالوت ترشيحا، وأيضًا استهداف موقع جل العلام عند الساعة الواحدة والربع بعد الظهر.

من جانب آخر، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن حصيلة الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على البلاد قد ارتفعت إلى 2710، مع تسجيل أكثر من 12592 إصابة.

وفي سياق متصل، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة في جنوب لبنان، طالبة منهم إخلاء المنطقة.