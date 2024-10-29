غدًا.. المصري يواجه طلائع الجيش في الدوري الممتاز

يلتقي غدا الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، فريق المصري في مباراة أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة على ستاد السويس، ضمن مباريات الدوري المصري والذي سينطلق غدا.

وقام فريق المصري بعمل تدريبات بدنية مكثفة، وذلك للاستعداد للمباراة.

وكان قد قام رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري برفقة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول بزيارة تنسيقية لمحافظة السويس وذلك لإتمام كافة ترتيبات إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالدوري والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد وفقًا للموافقة الأمنية التي حصلت عليها إدارة المصري في هذا الشأن.

بدأت الزيارة باجتماع مع قيادات مديرية أمن السويس للاتفاق على كافة ترتيبات تأمين جماهير المصري وسبل تسهيل إجراءات الدخول والخروج للاستاد ، حيث أبدت قيادات أمن السويس ترحيبًا كبيرًا بجماهير المصري ، مع التأكيد على تفهمهم التام لكافة طلبات مجلس إدارة المصري في هذا الشأن ، فيما أكدت قيادات أمن السويس على ضرورة سفر جماهير المصري عبر محور 30 يونيو ثم الدخول إلى طريق القاهرة السويس وذلك نظرًا لوجود إصلاحات في طريق جنيفة تستوجب غلقه تمامًا ، كما أكدت كذلك على ضرورة تفويج الجماهير في وقت واحد وقبل بدء المباراة بوقت كاف وذلك حتى يسُهل عملية تأمين الجماهير.