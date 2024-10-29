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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بجولة تفقدية بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية من بينها حى البساتين ومنطقة المعراج لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الكفاءة الجارية بهما .

وشملت الجولة متابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالى على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته، م.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة