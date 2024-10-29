أستاذ علوم سياسية: الأوضاع في الشرق الأوسط لا تهم المواطن الأمريكي

قال شون لي، أستاذ مساعد العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الأوضاع الحالية لا تشير إلى إمكانية إيقاف الصراع في منطقة الشرق الأوسط في القريب العاجل ولا على المستوى المتوسط، في ظل استمرار حدة الصراع بهذه الطريقة.

ولفت إلى أن إسرائيل تعمل وكأنها تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من الملفات وأبرزها التلص من حزب الله ووكلاء إيران في منطقة الشرق الاوسط.



وأضاف خلال الندوة التي عقدت في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن واشنطن تسعى إلى تقديم الدعم العسكري واللوجيستي لإسرائيل مادامت مستمرة في عملها ولم تنهه حتى تلك اللحظة، مشيرًا إلى أن الداحل الأمريكي لا ينظر إلى الحرب في الشرق الأوسط على أنا تمثل أزمة وجودية من الأساس.