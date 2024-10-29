ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أستاذ علوم سياسية: الأوضاع في الشرق الأوسط لا تهم المواطن الأمريكي

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال شون لي، أستاذ مساعد العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الأوضاع الحالية لا تشير إلى إمكانية إيقاف الصراع في منطقة الشرق الأوسط في القريب العاجل ولا على المستوى المتوسط، في ظل استمرار حدة الصراع بهذه الطريقة.

ولفت إلى أن إسرائيل تعمل وكأنها تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من الملفات وأبرزها التلص من حزب الله ووكلاء إيران في منطقة الشرق الاوسط.

وأضاف خلال الندوة التي عقدت في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن واشنطن تسعى إلى تقديم الدعم العسكري واللوجيستي لإسرائيل مادامت مستمرة في عملها ولم تنهه حتى تلك اللحظة، مشيرًا إلى أن الداحل الأمريكي لا ينظر إلى الحرب في الشرق الأوسط على أنا تمثل أزمة وجودية من الأساس.

الجامعة الامريكية الجامعة الأمريكية بالقاهرة الامريكية بالقاهرة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط استاذ مساعد الشرق الأوسط الدعم العسكري