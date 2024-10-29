"ستاندرد آند بورز" تتوقع انكماش الاقتصاد الإسرائيلي

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، للتصنيف الائتماني، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري بنسبة 0.2%، مشيرة إلى أن النمو سيكون ضعيفا عند 3.2 بالمئة في 2025.

ووفق تقرير "ستاندرد آند بورز"، فإن الحرب المستمرة على غزة والتصعيد ضد "حزب الله" في جنوب لبنان والتوترات المتزايدة مع إيران تعزز المخاوف من تصعيد إقليمي للحرب، وتؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي في إسرائيل حاليا.. وتوقع التقرير انخفاض النمو خلال السنوات القادمة، بينما سيبقى التضخم بعيدا عن هدف الاستقرار.

كما من المتوقع أن يصل العجز المالي في إسرائيل إلى 9% خلال 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى النطاق السنوي المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، وبالتالي لن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري إلى 0.7 بالمئة فقط، مقارنة مع نمو فعلي بلغ 2 بالمئة في 2023.. وفي أبريل الماضي، خفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيف إسرائيل إلى (A+).. وخلال الشهر الماضي، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل من (A+) إلى (A).

كما خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز"، قبل أسابيع، تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بدرجتين.