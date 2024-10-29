اليمن: نقدر المساعي الأممية ونتعامل بإيجابية مع جهود التوصل لتسوية شاملة

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين في اليمن الدكتور شائع الزنداني، تقدير بلاده للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، وحرص القيادة السياسية اليمنية على التعامل الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى تسوية سياسية شاملة بناء على المرجعيات المعتمدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وذكرت قناة اليمن الفضائية، أن ذلك جاء خلال لقاء الزنداني اليوم الثلاثاء، مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سرحد فتاح، حيث تم بحث تطورات الأوضاع اليمنية والمستجدات المتعلقة بتحركات المبعوث الخاص للدفع بجهود السلام في اليمن، والسبل المتاحة لخفض التصعيد.

وفي السياق، بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز الوضع الأمني في البحر الأحمر والتهديدات المستمرة التي تواجه السفن التجارية جراء الهجمات الحوثية في هذا الممر البحري الحيوي.

كما تطرق الجانبان، إلى سبل تعزيز قدرات الأجهزة المعنية بالأمن والسلامة البحرية في اليمن، ورفع كفاءة خفر السواحل لمواجهة التحديات المتصاعدة.