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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيدان و3 جرحى حصيلة العدوان الإسرائيلي على بلدتين بالبقاع الغربي جنوبي لبنان

جانب من القصف الإسرائيلي
جانب من القصف الإسرائيلي على لبنان
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بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على البقاع الغربي شهيدين في بلدة يحمر وثلاثة جرحى في بلدة قليا، ليبلغ مجموع الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة يحمر الشقيف 11 غارة، دمرت العديد من المنازل في البلدة وسط قصف مدفعي متواصل.

وفي سياق آخر أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم /الثلاثاء/ أن حزب الله أعلن استهدافه ‏تجمعًا للقوات الإسرائيلية جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية، ومستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية، كما استهدف ‏قاعدة بيت هلل بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها ‏بدقة.

وأعلن في بيان آخر استهدافه تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بقذائف المدفعية. ‏

البقاع الطيران الحربي الإسرائيلي حزب الله