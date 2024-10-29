كأس إنتركونتيننتال.. استاد القاهرة جاهز لاستضافة الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين

ظهر استاد القاهرة الدولي في أفضل صورة استعدادا لاستضافة الكلاسيكو العربي العالمي بين الأهلي والعين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور لاستاد القاهرة قبل ساعتين من مباراة الأهلي والعين الإماراتي.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

وظهر التركيز على لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر قبل المواجهة المرتقبة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورا لغرفة ملابس الفريق في استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.