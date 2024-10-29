هند سهيل لـ"البوابة نيوز": تعاملت مع فكرة الفقد باللامنطق في "أمانة البحر"

استضاف مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الثلاثاء، الشريحة الثانية من برنامج عروض الأفلام القصيرة على هامش نسخته السابعة، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

تضمنت عروض البرنامج هذا اليوم، فيلم "أمانة البحر" للمخرجة المصرية هند سهيل، وفيلم "كرسي من أجلها" للمخرج أحمد إبراهيم، وفيلم "حوريات البحر" للمخرجة سارة ماليون، وفيلم "الحارس" للمخرج علي شري.

وخلال جلسة نقاشية عقب عرض برنامج الأفلام القصيرة، قالت المخرجة هند سهيل لـ "البوابة نيوز"، إن الفكرة لم تكن لها علاقة بالقصة بل كانت مرتبطة بواقعة وفاة شخص على مقربة منها. فالصراع هنا (في الفيلم) يتمحور حول فكرة الفقد، كما تقول المخرجة. وأضافت سهيل أنها أحببت التعامل مع فكرة الفقد بتوديع البطل لأمه حتى لو تم الأمر بطريقة غير منطقية.

وعن اختيارها للمنيا موقعًا لأحداث الفيلك، قالت هند سهيل: "بعض الناس في قرى الصعيد لديهم مجتمع منغلق، لا مجال للخروج أو الذهاب لأماكن تبدو بسيطة مثل البحر، بل يصل الأمر لحد عدم خروجهم من قراهم طوال حياتهم".

شهد فيلم "أمانة البحر" عرضه العالمي الأول في مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي للفيلم القصير، وتدور أحداثه حول زين الذي يندفع ويسرق جثة والدته أثناء مراسم تحضير الدفن، لتحقيق حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه وهي على قيد الحياة. يقود زين سيارته بعيدًا عن قريته الصغيرة المتواضعة ليذهب في رحلة ستغير حياته للأبد.