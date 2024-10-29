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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يستقبل عضوين من "التعليم" و"الدفاع" وقيادات من "شعب مصر"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الثلاثاء بمقر "الوزارة"،بالعاصمة الإدارية،النائب العمدة مبارك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،والنائبة د.أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي،وعددٍ من قيادات حزب شعب مصر برئاسة أشرف المقدم..

أكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على التواصل مع كافة شركاء العمل والتنمية ،وإحترام كافة وجهات النظر بشأن ملفات العمل ،موضحًا أن "الحوار الإجتماعي" الذي شهده مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، خير دليل على ذلك ،مشيرًا إلى انه لا احد يختلف على وجود بيئة عمل لائقة تُشجع على الاستثمار ،وتوفر المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ..

من جانبهم أشاد السادة النواب ،و"قيادات الحزب" بجهود وزارة العمل خلال هذه الفترة في مجالات تطوير منظومة التدريب المهني ،وتقديم كافة أنواع الحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا ومن بينها العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل"..

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