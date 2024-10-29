البابا تواضروس يستقبل سفيرة الإمارات بالمقر البابوي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك بالمقر البابوي في القاهرة.

تناول اللقاء أهمية السلام والعمل على نبذ العنف، حيث أشارت السفيرة الإماراتية إلى المدينة الإنسانية في الإمارات التي تستقبل المتضررين من جميع أنحاء العالم، لتقديم الدعم الكامل لهم في المجالات التعليمية والصحية والترفيهية.

ومن جانبه أكد البابا تواضروس الثاني على أهمية تخفيف الأعباء عن الناس ولا سيما وسط الظروف الصعبة التي تشهدها مناطق عديدة في العالم، خلال الفترة الحالية.

وقدم البابا تواضروس الشكر لدولة الإمارات على الدور الاجتماعي والإنساني الكبير الذي تقوم به في مختلف أنحاء العالم.