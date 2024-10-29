باحث أمريكي لـ"البوابة نيوز": واشنطن لا تنوي التورط في حرب مع إيران

أكد مارك ديتس، مدير مركز الوليد بن طلال للدراسات الأمريكية بالجامعة الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنتوي في كل الأحوال في أحلك الظروف إلى الدخول في حرب مفتوحة أو غزو بري مع إيران، حتى لو توصلت إيران إلى تصنيع القنبلة النووية، بعد نجاحها في الوصول بنسب تخصيب اليورانيوم إلى ما يصل إلى 90%.



وأضاف ديتس، في تصريات لـ"البوابة" خلال الندوة التي عقدت بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تلجأ إلى توجي ضربة محدودة لأحد المفاعلات النووية التي تعمل على تصنيع القنبلة النووية، سواء عن طريق الضربات السيبرانية أو الاستخباراتية بدون اللجوء إلى عملية عسكرية برية شاملة.



وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط شدت خلال الفترة الماضية كثيرًا من الأحداث التي تشي بوجود صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشكل غير مباشر، إلا أن هناك رغبة في الداخل الأمريكي على المستوى الشعبي بعدم لجوء الحكومة الأمريكية أيًَا كانت الإدارة الحاكمة للدخول في حرب أو إرسال جنود أمريكييين إلى حرب جديدة.