القاهرة الإخبارية: حالة غضب واسعة في الداخل الإسرائيلي على نتنياهو

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، المذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حالة غضب واسعة في الداخل الإسرائيلي على حكومة نتنياهو».

وقال التقرير: في حين لا يتوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة على نحو غير مسبوق وبالرغم من إدانات دولية وإقليمية واسعة لسياسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته في فرض لغة تصعيدية من شأنها إبقاء المنطقة فوق صفيح ساخن، يشهد الداخل الإسرائيلي حالة واسعة من الغضب –أيضا- تجاه سياسات الحكومة حيث تصاعد الغضب لتتم ترجمته مؤخرا في عملية الدهس التي شهدتها تل أبيب.

وتابع: تساؤلات تفرضها الأوضاع الراهنة تعلق بحجم الخسائر التي تكبدتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة ثم لبنان وانعكاسات ذلك على الاستعدادات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تم إقحامه في عدد كبير من جبهات الصراع في المنطقة في ظل ظرف سياسي واقتصادي وتاريخي فارق يشهده العالم.

في السياق، يبدو أن الحديث عن مدى تأثير خسائر إسرائيل على استجابة نتنياهو لمفاوضات التهدئة واحتمالات الوصول على هدنة مؤقتة حديثا منسابا في هذه الأوقات والظروف خاصة في ظل غضب متزايد في الداخل الإسرائيلي، من المؤكد أن نتنياهو يحاول احتوائه ومكنع تفاقمه إلى مستويات تشكل خطرا أكبر عليه.