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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

على هامش مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض..

مدبولي والرئيس التنفيذي
مدبولي والرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك على هامش مشاركته اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات  النسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" بالعاصمة السعودية الرياض.

رحب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي للمؤسسة، لافتاً إلى دوره الناجح في تنظيم هذا المؤتمر الاقتصادي البارز بالمملكة العربية السعودية، ومثمناً دوره البارز في تنظيم المؤتمر الاقتصادي المصري بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه أبرز التطورات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري برغم التحديات التي تفرضها التوترات الاقليمية الراهنة.

من جانبه، أشاد  ريتشارد أتياس، بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والخطوات المُتقدمة التي تُحققها، مُعرباً عن تطلعه لتنظيم حدثٍ أو مؤتمرٍ جديد خلال الفترة المقبلة حول التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.

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