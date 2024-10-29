الكاتدرائية تنظم ملتقى توظيف خريجي الجامعات والتعليم الفني

انطلق ملتقى توظيف لخريجي الجامعات والتعليم الفني تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من الشركات لتوفير فرص عمل متنوعة في مجالات مختلفة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وكان قد أعلن المكتب البابوي للمشروعات، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، تقديم برنامج حافل للطفل، بعد غد الخميس، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرًا إلى أن الدعوة عامة وستكون للأطفال وأسرهم من كل الفئات.

وشاركت الكنائس المصرية في مبادرة "بداية لبناء إنسان جديد" التي أطلقتها الدولة وتستهدف إتاحة الطريق أمام المواطن نحو التنمية الذاتية، الصحية، التعليمية، الثقافية، السلوكية، من أجل تقديم إنسان واعي ومتعلم ومثقف للمجتمع.