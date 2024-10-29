المؤبد لأب وابنته لإشعالهما النيران في مسكن بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة السادسة بالسجن المؤبد لأب وابنته لإشعالهما النيران في مسكن به 3 أشخاص، إثر خلافات بينهم بالعمل، في دائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وأحالت النيابة العامة المتهمين حسني مبارك أمين 41 سنة، عامل، ومحمد حسني مبارك، 15 سنة، عامل، مقيمين عزبة سيد الأمير، مركز نجع حمادي بقنا، في القضية رقم 5785 لسنة 2024 جنايات أول العبور المقيدة برقم 1817 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 24 مارس الماضي بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية، وضعا النار عمدا بالعقار الكائن ناحية الشباب العبور محل سكن المجني عليهم أحمد رشدي عبد الراضي سليمان، محمود رفعت عبد الفتاح حسين حسن، حمدي محسن حمدي عبد الله، إذ ألقيا مصدرًا حراريًا يحوي موادا تعجل بالاشتعال؛ فأحدثت ألسنة الهب حريقا بالمسكن، كما ذكر البيان على النحو المبين علي التحقيقات بناء عليه.

أكدت تحريات ملازم أول علاء الدين أحمد حسين معاون مباحث قسم شرطة أول العبور، إلى صحة الواقعة كما جاء بأقوال المجني عليه، وضع المتهمان النار عمدًا بمسكن المجني عليهم مما أدى إلى إتلاف محتويات الشقة.