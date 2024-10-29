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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لسائق لإحرازه الحشيش في مصر القديمة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بقصد التعاطي جوهر “الحشيش”.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم شريف ع. سائق ومقيم في دار السلام  لأنه في يوم ٢ / ٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة - محافظة القاهرة  أحرز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تسبب خطأ في إصابة المجني عليهم هدي حامد، ودعاء عزت،  عبد الوهاب حامد، حمزة أشرف، زهير زياد، الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وكان ذلك ناشئاً عن إعماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وقد نجم ذلك نتيجة إخلاله إخلالاً جسيماً في عمل تفرضه عليه أصول مهنته، حال كونه سائقاً ومتعاطياً مخدراً، وقد تسبب في وقوع حادث تصادم مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد مجري التحريات، محمد علاء الدين، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بأن تحرياته السرية دلته لاصطدام السيارة قيادة المتهم بسيارتين أخريين والتي تخلف من جرائها إصابة 5 أشخاص.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، إيجابية عينة المتهم بتعاطي الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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