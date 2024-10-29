الأنبا باسيليوس يتفقد الكلية الإكليريكية بالمعادي

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الكلية الإكليريكية بالمعادي، لمتابعة الأحوال الدراسية للعام الأكاديمي (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) بالكلية، بحضور الأب روماني فوزي، مدير الكلية، والأب إبرام ماهر، نائب مدير الكلية، ومجلس إدارة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

كما تفقد الأنبا باسيليوس المحاضرات التكوينية بجميع الأقسام، داخل الكلية، مقدمًا كلمات التشجيع لأبنائه الشمامسة، مؤكدًا لهم أهمية بُنيان الشماس الإكليريكي من خلال الدارسة بالكلية، والتواصل الدائم مع المُحاضرين، والآباء الكهنة، والمُرشدين.