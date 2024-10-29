البنك الأهلي: جاهزون للقاء الزمالك .. ومستعدون للموسم الاستثنائي

قال الكابتن أحمد شهاب رئيس المنظومة الاعلامية بنادي البنك الاهلي بأن الفريق مستعد للقاء الزمالك فى الجوله الاولى من دورى “Nile” حيث استعد الفريق بشكل كامل من ناحية الانتظام فى التدريبات الجماعية والجاهزية بتركيز شديد .

وأشار شهاب فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز بأنه سيتم عمل معسكر للفريق يوم الخميس المقبل للدخول في أجواء المباراة .



وأكد شهاب حتمية الالتزام بنظام الدورى الجديد بأن يكون موسما استثنائيا، كما أعلن اللواء أشرف نصار رئيس النادى فى التصريحات الصحفية والإعلامية.