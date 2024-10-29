مدرجات استاد القاهرة تكتسي بالأحمر قبل ساعتين من مباراة الأهلي والعين الإماراتي

اشعلت جماهير الأهلي الأجواء في مدرجات استاد القاهرة الدولي قبل ساعتين من مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

وظهرت مدرجات استاد القاهرة وهي مكتملة العدد بجمهور الأهلي الذي تواجد في الملعب منذ الثانية ظهرا.

وهتفت جماهير الاهلي لعم حارث مسئول المهمات بالفريق فور نزوله الي أرضية استاد القاهرة.

وتحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة الي استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور لغرفة ملابس الفريق في استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.