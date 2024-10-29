تحقيقات موسعة مع ربة منزل ذبحت شقيقتها وطفلها في السلام

فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة مع ربة منزل متهمة بذبح شقيقتها وطفلها بالسلام وإشعال النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.

تلقت أجهزة الأمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السلام وبالانتقال والفحص وبعد إخماد النيران تبين العثور على جثتين لسيدة ونجلها وبهما آثار طعن بمنطقة السلام.

وكشف الفحص المبدئى، مقتل ربة منزل ونجلها ووجود آثار بعثرة في محتويات الشقة، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت أجهزة الأمن القبض علي شقيقة المجني عليها وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.