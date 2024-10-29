«بداية جديدة».. برنامج حافل للطفل في كاتدرائية العباسية بالتنسيق مع وزارة الثقافة

أعلن المكتب البابوي للمشروعات، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، تقديم برنامج حافل للطفل، بعد غد الخميس، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرًا إلى أن الدعوة عامة وستكون للأطفال وأسرهم من كل الفئات.

وفي السياق ذاته، تقدم هيئة الإسعاف دورة تدريبية حول الاسعافات الاولية، اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام، وذلك من الساعة الواحدة وحتى الخامسة عصرًا بمقر الكاتدرائية.

وكانت قد نظمت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع إيبارشية طموه، تدريبًا على أعمال الحماية المدنية للخدام وفرق الكشافة بالإيبارشية، وذلك بكنيسة الشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس السائح بطموه، مقر المطرانية، بحضور الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.