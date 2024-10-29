كأس إنتركونتيننتال.. سفيان رحيمي يقود هجوم العين أمام الأهلي

أعلن الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الأهلي في اللقاء الذي يجمعهما بعد قليل في كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وتواجد النجم المغربي سفيان رحيمي في هجوم الفريق العيناوي الذي يخوض اللقاء بالقوة الضاربة.

وجاء تشكيل العين كالتالي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كوامي، فابيو كاردوسو، إريك.

خط الوسط: بارك يونج، محمد عباس، يحيى نادر.

خط الهجوم: كاكو، بالاسيوس، سفيان رحيمي.

قائمة العين الإماراتي

ضمت قائمة العين الإماراتي لمباراة الأهلي 25 لاعبا وهم : خالد عيسي ومحمد بوسنيه وكوامي وميشيل وحسن ساتي وخالد الهاشمي وايريك وخالد بطي وبندر الأحبابي ووسالوموني وبارك يونج واحمد برمان وتراورى ويحيي نادر وبلاسيوس وجينو انفانتينو وكاكو وخالد البلوشي ومحمد عباس ومحمد عوض الله وسيفوفيا وسنابريا وسيكو بابا وكودجولابا وسفيان رحيمي.