السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل طفل بالمعصرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات في حق متهم لاتهامه بالشروع في قتل طفل بالمعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة، أنه بدائرة قسم شرطة المعصرة، شرع المتهم في قتل الطفل، منصورن. عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد بسبب خلافات بينهما.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سدد للمجني عليه طعنتين بسلاح أبيض استقرتا بفاهه ورأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطبي الشرعي قاصداً من ذلك ازهاق روحه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل الإرادته فيه وهو اسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج.

وأسند أمر الإحالة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيضًا "سنجة".

وقال الشاهد الأول منصور.ن.، 17 سنة طالب، أن المتهم سدد له طعنتين بسبب نشوب خلافات بينهما.