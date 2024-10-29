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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس إنتركونتيننتال.. حافلة الأهلي تتوجه إلى استاد القاهرة لمواجهة العين الإماراتي

الأهلي
الأهلي
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تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال. 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورا لغرفة ملابس الفريق في استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال. 

 

قائمة العين الإماراتي 

ضمت قائمة العين الإماراتي لمباراة الأهلي 25  لاعبًا وهم: خالد عيسي ومحمد بوسنيه وكوامي وميشيل وحسن ساتي وخالد الهاشمي وايريك  وخالد بطي وبندر الأحبابي ووسالوموني وبارك يونج واحمد برمان وتراورى ويحيي نادر وبلاسيوس وجينو انفانتينو وكاكو وخالد البلوشي ومحمد عباس ومحمد عوض الله وسيفوفيا وسنابريا وسيكو بابا وكودجولابا وسفيان رحيمي. 

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