رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت خطوات متسارعة لدعم القطاع التكنولوجي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يخفى على أحد أن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطورات الخاصة بها بما فيها الذكاء الاصطناعي، باتت تتصدر قائمة المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل وجذب الاستثمارات، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات متسارعة لدعم هذا القطاع، الذي أصبح من أسرع القطاعات نمو في مصر.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تقوم بالفعل بتنفيذ مشروعات عديدة ضمن منصة مصر الرقمية التي تهدف إلى إدماج تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات، وتولي أهمية كبيرة لتنمية العنصر البشري في مجال التحول الرقمي، باعتباره الركيزة الرئيسية لاستراتيجية تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يأتي بالتزامن مع جهود تطوير البنية التحتية الرقمية المصرية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "فضلا عن إدخال العنصر التكنولوجي والرقمي كأحد عناصر مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري؛ إذ جرى مد الألياف الضوئية إلى المناطق الريفية لتزويد ما يقرب من 58 مليون مواطن مصري بهذه الخدمة أي نحو 50% من عدد سكان مصر".