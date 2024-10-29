كأس إنتر كونتيننتال.. كم يحصل الفائز من مباراة الأهلي والعين الإماراتي؟

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع العين الإماراتي باستاد القاهرة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس الانتركونتيننتال البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأول مرة والتي تشهد مشاركة أبطال القارات المختلفة.

جوائز مباراة الأهلي والعين

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " رصد مبلغ 2 مليون دولار للفريق الفائز من مواجهة الأهلي والعين الإماراتي بينما يحصل الفريق الخاسر على مبلغ مليون دولار.

ويشارك الأهلي باعتباره بطل إفريقيا عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض العين الإماراتي البطولة باعتباره بطل دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

تنطلق مباراة الاهلي والعين اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "القاهرة الدولي" في إطار المرحلة الثانية من كأس العالم للأندية 2024.

