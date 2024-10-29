وظائف خالية بشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة.. اعرف الشروط

أعلنت شركة الخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة لهيئة السكة الحديد عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة "فرد أمن إداري - عامل خدمات " للعمل بالشركة بالشروط الآتية:
-ان يكون المتقدم من المقمين بمحافظة " القاهرة - الجيزة - القليوبية ".
-ان لا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 45 عاما.
-ان يكون المتقدم قد انهي الخدمة العسكرية او حاصل علي الإعفاء.
-ان يكون المتقدم حاصل علي مؤهل "بدون - متوسط - فيما فوق".
-الوظيفة متاحة لـ"الذكور- الإناث"
مميزات العمل بالشركة :
-تعاقد فوري .
-حوافز مجزية .
-تأمين اجتماعي .
-تأمين صحي .
-زيادة سنوية .
-زي للعمل.
وأكدت الشركة أنه يمكن لراغبي العمل ملئ إستمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة و العنوان "ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة - مبني شركة الخدمات المتكاملة "، وذلك من يوم الأحد الي يوم الخميس الساعة 9 صباحاً وحتي 4 مساءاً.