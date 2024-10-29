وظائف خالية بشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة.. اعرف الشروط

أعلنت شركة الخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة لهيئة السكة الحديد عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة "فرد أمن إداري - عامل خدمات " للعمل بالشركة بالشروط الآتية:

-ان يكون المتقدم من المقمين بمحافظة " القاهرة - الجيزة - القليوبية ".

-ان لا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 45 عاما.

-ان يكون المتقدم قد انهي الخدمة العسكرية او حاصل علي الإعفاء.

-ان يكون المتقدم حاصل علي مؤهل "بدون - متوسط - فيما فوق".

-الوظيفة متاحة لـ"الذكور- الإناث"

مميزات العمل بالشركة :

-تعاقد فوري .

-حوافز مجزية .

-تأمين اجتماعي .

-تأمين صحي .

-زيادة سنوية .

-زي للعمل.

وأكدت الشركة أنه يمكن لراغبي العمل ملئ إستمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة و العنوان "ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة - مبني شركة الخدمات المتكاملة "، وذلك من يوم الأحد الي يوم الخميس الساعة 9 صباحاً وحتي 4 مساءاً.