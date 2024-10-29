مدبولي: الحكومة تسعى لصياغة غد أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنّ شعار النسخة الحالية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد" يعبر عن الأولوية القصوى للحكومة المصرية التي تعمل جاهدة من أجل صياغة غد أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات الهائلة الناتجة عن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وحالة الاستقطاب وعدم الاستقرار الدولية، فضلا عن التحديات الجسام أمام تحقيق التنمية المستدامة والتذبذبات الكبيرة في أسواق الغذاء والطاقة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": «ورغم تلك التحديات، فإن مصر عازمة على المضي قدما بخطى ثابتة في مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق الرخاء والازدهار لبلادنا".