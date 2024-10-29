‏‏القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تستعد لاستقبال المعسكرات الرياضية وورش العمل

وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتطوير القرية الأوليمبية والتي تعد صرحًا رياضيًّا وفندقيًّا تحت إدارة محافظة الإسماعيلية، وتقديم كافة سُبل الدعم لها لتعود لسابق عهدها رائدة في مجال السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات.

حيث تم رفع كفاءة البلدورات بالقرية الأوليمبية وتركيب ٢٠٠ م بلدورة ودهان البلدورات والأرصفة، رفع كفاءة الأعمدة الموجودة من صيانة ودهانات، رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالتعاون بين جهاز التطوير والتجميل والقرية الأوليمبية، كما تم رفع المخلفات الموجودة في القرية بالكامل بواسطة معدات مركز ومدينة الإسماعيلية، وإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية بواسطة فنيين وسيارات مركز ومدينة الإسماعيلية، كما تمت أعمال النظافة العامة بواسطة أفراد القرية الأوليمبية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية باستمرار خطط التطوير بجميع مكونات القرية حتى تستعيد طاقاتها الكاملة للعمل.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسماعيلية اليوم لاعمال التطوير الجارية بالقرية الاوليمبية.

‏وتعد القرية الأوليمبية منشأة رياضية اجتماعية ترفيهية ثقافية، تتبع حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

ومن الجدير ذكره، أن ‏القرية الأوليمبية تقع على بعد ٧ كم جنوب محافظة الإسماعيلية، على طريق القناة بمنطقة جبل مريم، وقد أُقيمت القرية على ربوة عالية تطل على قناة السويس على مساحة ٢٤ فدانًا منها، حوالي ١٦٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء وتضم القرية:

١٤٠ غرفة فندقية منها ٢٠ غرفة مفردة، ١٢٠ غرفة مزدوجة ‏، ٢ مطعم يتسع لـ ٢٥٠ فردا، ‏ملعب كرة قدم رئيسي بالمواصفات القانونية ومزود بالأضواء الكاشفة، ‏ملعب كرة قدم فرعي، ‏صالة مغطاة متعددة الأغراض، مكيفة الهواء.

صالة چيمانزيوم مزودة بالأجهزة الرياضية، ‏ساونا وبخار (رجالي- حريمي)، ‏حمام سباحة أوليمبي مغطى ‏قاعة اجتماعات رئيسية تتسع لـ ٢٥٠ فردا وأخرى فرعية تتسع لـ ١٢٠ فردا، ‏عدد اثنين ملعب إسكواش، و‏مسجد للصلاة.

‏هذا وقد قامت القرية باستضافة أحداث وفعاليات هامة على مدار السنوات الماضية، منها أحداث رياضية ومعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل، كما استضافت القرية وفود المحافظة في المهرجانات التي تقام على أرض المحافظة.