إنفوجرافيك| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٦9 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 22 وحتى 28 أكتوبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة بداية 31 قافلة بيطرية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية، بنواحي قرى المحافظة، كما تم عقد (٦٤) ندوة ارشادية لتوعية صغار المربين للأمراض الوبائية واهمية التحصين، كذلك تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 8 أطنان و98 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنوفية، قافلة زراعية ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان بمركز الشهداء، لتدريب المستفيدين على بعض المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، كما تم ازالة 34 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك تم المرور على نواحي مركز بركة السبع، وذلك للوقوف على حالة العمل وسيره وانتظامه بالوحدات الزراعية، كما تم مواصلة أعمال تطهير المساقى الخصوصية.

بينما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، انشطة مشروع الانتاجية الزراعية للتعرف على أنشطة الصوب الزراعية التي تم تنفيذها بمحافظة كفرالشيخ، كما واصلت المديرية عمليات تطهير المساقى الخصوصية، حيث تم تطهير مسافة 319.75كيلومتر من المساقى الخصوصية ضمن خطة التطهير بالمحافظة، كما أطلقت مديرية الطب، 72 قوافل طبية بيطرية ضمن مبادرة بداية، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية لعدد 23503 حيوان، كما شنت المديرية حملات على اسواق بيع وتدوال اللحوم والدواجن حيث تم ضبط 1412 كجم من اللحوم والدواجن، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذ الازالات الفورية لها بنطاق المحافظة، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قوافل بيطرية مجانية نطاق المحافظة، حيث تم علاج عدد كبير من الأبقار والجاموس والدواب والأغنام والماعز والدواجن والحيوانات الأليفة وعمل مسح تناسلى لبعض الحالات والكشف بالسونار بالمجان، وتم عمل ندوات إرشادية.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 51 قافلة بيطرية شاملة بعدد من الواحدات البيطرية والمراكز والقرى التابعة لها وتم علاج الامراض: الباطنية، التنفسية، الجراحية، والتناسلية، وفحص السونار ورش وتجريع وترقيم وتسجيل اكثر من 41707 حيوان، وعمل لقاءات ارشادية للمربين، كما تم التفتيش على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمراكز منيا القمح، الابراهيمية، ديرب نجم حيث تم ضبط (708) عبوة لـ (54) صنف دوائي منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما أعلنت المديرية الانتهاء من تحصين 147 ألف و306 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، عن توفير تقاوي القمح لزراعة المساحات المستهدفة بالمحافظة، كما تم ازالة 17 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك استقبلت المديرية وفد الفاو، وذلك لتعزيز مشروع الزراعة الذكية مناخيا، كما تم المرور على الإدارات الفنية بديوان عام المديرية ، وذلك للوقوف على سير العمل.



وشهدت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، اطلاق ١٤ منفذ متنقل لطرح السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات والفاكهة الطازجة وبيض المائدة، بنسبة تخفيض تتراوح ما بين ٢٠ ٪ إلى ٢٥ ٪ لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، كما تم عقد اجتماع مع مديري العموم، لمناقشة اهم الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعي، كما تم تفقد بعض الزراعات الحقلية و بعض مزارع الفاكهة وحظائر تسمين الماشية، وتنفيذ الندوات الإرشادية للمزارعين في المنطقة، في اطار حملة التوعوية معاك في الغيط، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اجتماعاً مع مديري الادارات، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، كما تم زيارة منطقة شمال الحسينية، وتفقد زراعات البنجر والبرسيم، كما تم عقد زيارة حقلية للمزارعين لتوعيتهم بالأساليب المختلفة لتدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها كعلف حيواني أو عمل الكومات السمادية، كما تم عقد ندوة إرشادية حول الاستعداد لزراعة محصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين، وذلك للتعرف على اهم الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي وعرض لخطة العمل خلال الفترة القادمة، كما تم تفقد احد المشروعات التي تنفذ لدى بعض من السيدات البدويات و تفقد بطاريات الدواجن و بعض المشغولات والمنتجات اليدوية، كذلك تفقد الصوب الزراعية، ومتابعة الزراعات، كما تم توفير المنتجات الزراعية بمنفذ بيع المديرية بأسعار وجودة تنافسية لتلبية احتياجات وطلبات المواطنين، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المؤتمر الثاني لمحصول القمح؛ وذلك للإعلان عن بداية موسم زراعة القمح، وتوعية المزارعين بالمعاملات المثلى لزراعة المحصول، كما تم المرور على الزراعات، فضلا عن إزالة 7 حالات تعدى على الأراضي الزراعية، واطلاق القوافل البيطرية المجانية لدعم المربين، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ندوات إرشادية بالمراكز الإرشادية حول الافات التي تصيب محصول الفول البلدي، والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان، فضلا عن مكافحة الأمراض التي تصيب محاصيل الخضر، كما تم ازالة عدد 139 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما قامت مديرية الطب البيطري، بتنفيذ لجنة تجريع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الداخلية، ولجنة للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ومرض حمى الثلاث ايام.



وخلال هذا الأسبوع أيضا أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، 8 قوافل بيطرية مجانية شاملة في قرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الرعاية البيطرية في المناطق الريفية، حيث تم تقديم 4627 خدمة بيطرية مجانية، كما تم إستضافة فريق تطوير مراكز تجميع الألبان بمحافظات: المنيا، أسيوط، وسوهاج، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، متابعة أعمال التسوية بالليزر بمركز قـــوص داخل مشروع تنمية إنتاج القصب، ضمن خطة مجلس المحاصيل السكرية لدعم السادة زراع محصول قصب السكر، كما تم تنفيذ برنامج لمكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية بمقر الإدارة الزراعية بنجع حمادي، وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، ندوات إرشادية بمركزي ساقلته ودار السلام، حول محصول القمح وأهم المعاملات التي يجب مراعاتها عند زراعه القمح واختيار الاصناف عاليه الإنتاجية وأيضا طرق الزراعه الحديثة، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، نائب المحافظ ووفداً رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لمتابعة سير مشروع "النمو الأخضر الشامل" الذي يهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وحماية البيئة، ورفع جودة المنتجات الزراعية في المحافظة، كما تم شن حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، كما تم المرور على الإدارات الزراعية، وعدد من الزراعات بالمحافظة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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