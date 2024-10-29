محافظ الغربية يفتتح الملعب السباعي بقرية ششتا بمركز زفتى

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، الملعب السباعي بقرية ششتا بمركز زفتى على مساحة 2737 مترا مربعا بعد عملية الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات القيادية السياسية بالاهتمام بالشباب وتوفير كافة الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كافة المجالات المختلفة وممارسة الرياضة، جاء ذلك بحضور النائب عامر الشوربجي وأستاذ يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياض بالغربية .

وتفقد المحافظ الملعب وشاهد عروضا للاعبي الكاراتيه، وكرة القدم والتقى باللاعبين الناشئين والتقط معهم صورا تذكارية، مشيدا بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الرياضية، والمشاركة في المسابقات والبطولات الرياضية ورفع اسم الشرقية في كافة المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضيين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

وأوضح المحافظ أن هناك تعاونا دائما بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفسا مهما للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه على مشاركتهم فرحتهم بافتتاح الملعب.

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