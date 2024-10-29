مدبولي: مصر عازمة على المضى قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، أن مصر عازمة على المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة رغم التحديات في المنطقة، كما أننا نولي اهتمامًا خاصًا للقطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية.

أضاف رئيس الوزراء في كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، نقلتها "إكسترا نيوز"، أن الحكومة اعتمدت برنامجًا جديدًا للصادرات، وتسعى لتكون مصر مركزا إقليميا للطاقة، كما ضخت استثمارات ضخمة للبنية التحتية وبناء مدن جديدة.

وأوضح مدبولي أن مصر اهتمت ببناء مدن جديدة مستدامة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تطوير الريف المصري.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة للعنصر البشري في إطار التحول الرقمي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهمية الدور بين مصر والسعودية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الراهنة، معربًاعن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، كما أن مصر مستعدة للمساهمة في مشروعات التنمية بالمملكة العربية السعودية.