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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفد "كتلة الحوار"

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليّة بمصر، اليوم الثلاثاء، وفدًا من "كتلة الحوار" .

ترأس الوفد الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، وضم كلًّا من الدكتورة شيرين الشواربي، نائب رئيس الكتلة، والدكتور جمال العسكري، عضو مجلس الأمناء، والدكتور صديق عطية، عضو مجلس الأمناء، والصحفي حازم الملاح، عضو مجلس الأمناء، و الصحفية نرمين ميشيل، عضو مجلس الأمناء.

رحّب الدكتور القس أندريه زكي بالوفد، معبّرًا عن تقديره للجهود التي تبذلها "كتلة الحوار" في تعزيز التواصل المجتمعي، وقال: "نؤمن بأهمية الحوار والتعاون مع مختلف المبادرات المجتمعية، ونعمل سويًّا لدعم قضايا التنمية وتعزيز قيم الحوار وقبول الآخر، وهي قيم أساسية في بناء مجتمع متماسك ومتطور."

من جانبه، قدّم الدكتور باسل عادل شرحًا حول طبيعة عمل "كتلة الحوار" وأهدافها، وقال: "نسعى من خلال 'كتلة الحوار' إلى بناء جسور تواصل بين مختلف الأطياف في المجتمع وتعزيز قيم الحوار والتفاهم. إن تواصلنا مع مؤسسات مجتمعية يمثل خطوة مهمة لدعم مساعينا في تحقيق السلام المجتمعي والتنمية."

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الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلي ة بمصر الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار الدكتورة شيرين الشواربي