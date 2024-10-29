إزالة 133 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 133 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة ومبان مخالفة، على مدار يومين متتالين، وذلك ضمن حملات الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت مرحلتها الأولى يوم السبت 12 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وأوضحت المحافظة في بيان اعلامي لها أن حملات الإزالة على مدار يومين أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 57 حالة تعد على أراض زراعية على مستوى مراكز المحافظة.

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