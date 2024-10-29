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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 133 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة 24

إزالة 133 حالة تعدٍ
إزالة 133 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا
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أعلنت محافظة المنيا، عن نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 133 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة ومبان مخالفة، على مدار يومين متتالين، وذلك ضمن حملات الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت مرحلتها الأولى يوم السبت 12 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.  
وأوضحت المحافظة في بيان اعلامي لها أن حملات الإزالة على مدار يومين أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 57 حالة تعد على أراض زراعية على مستوى مراكز المحافظة.

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