مجلس جامعة المنوفية يكرم الكليات الفائزة بالتميز البيئي

كرم مجلس جامعة المنوفية فى مستهل جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وبحضور أعضاء المجلس نائبي رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة والعمداء، الكليات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة التميز البيئى للفصل الدراسى الثانى بالعام الدراسى السابق.

وجه رئيس الجامعة التهنئة للكليات الفائزة، موجها الشكر لنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وللعمداء ووكلاء الكليات لمجهوداتهم المتميزة لتحقيق متطلبات ومعايير التميز البيئى، وأهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد أهمية مثل هذه الفعاليات لرفع مستوى الوعى العام بالجوانب البيئية بين الطلاب، ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للطلاب، والتصدى للآثار الضارة للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقام رئيس الجامعة بتكريم الكليات الفائزة حيث جاءت كليتا الهندسة والإعلام فى المركز الأول، وكلية التربية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية فى المركز الثانى، وجاءت فى المركز الثالث كليتا التربية النوعية والطب البيطرى، وقام بتسليم العمداء ووكلاء شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شهادات تقدير.