زي النهارده.. بداية العدوان الثلاثي على مصر

تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أكتوبر، العديد من الأحداث السياسية والرياضية والتاريخية المهمة، ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1888 توقيع «اتفاقية القسطنطينية» الخاصة بحرية الملاحة في قناة السويس.

وعام 1914 الأسطول العثماني يقوم بشن غارة على ميناء نوفوروسيسك الروسي، مما أدى إلى إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية بعد أيام، وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1923 - إعلان قيام الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية المنهارة، وكان أول رئيس لها مصطفى كمال أتاتورك.

وعام 1929 - انهيار سوق الأسهم الأمريكية، وبدء ما سمي بالكساد الكبير.

1936 - انقلاب عسكري في العراق قاده الفريق بكر صدقي يطيح بحكومة ياسين الهاشمي.

و عام 1954 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يدحل جماعة الإخوان المسلمين إثر محاولة اغتيال فاشلة استهدفته فيما يعرف باسم حادثة المنشية.

وعام 1956 بداية العدوان الثلاثي علي مصر ، حيث إجتاحت القوات البريطانية والإسرائيلية سيناء ،بهدف احتلال قناة السويس بعد تأميمها من قبل الرئيس جمال عبد الناصر.

وعام 1962 -د أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يصدر أمر أميري بتعيين الشيخ صباح السالم الصباح وليًا للعهد.

وعام 1965 - اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس.

وعام 1985 - الجنرال صمويل دو يفوز برئاسة ليبيريا في أول انتخابات تعددية.