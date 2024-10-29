جامعة كفر الشيخ تنظم البرنامج التثقيفي للتوعية الأسرية والمجتمعية ضمن "بداية"

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، البرنامج التثقيفي للتوعية الأسرية والمجتمعية إنطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتى عقدت بكليات الجامعة ( الزراعة - التربية النوعية-التربية -الاداب-التمريض).

ويأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ ومشيخة الازهر الشريف ، ومن منطلق الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعي الديني وتثقيف المجتمع والحفاظ على الاسرة المصرية.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الى ان الهدف من تلك الندوات هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، وتوعية طلبة الجامعة بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها، من أجل الحفاظ على مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة على دفع قاطرة التنمية والتقدم، وإيجاد الحلول للحد من ظواهر العنف الأسري والجريمة في المجتمع، والحفاظ على أبنائنا من الوقوع ضحايا لأفكار التطرف، والتي تستهدف التأثير على هويتهم وانتماءاتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تنظم حملات وندوات وبرامج التوعية الأسرية والمجتمعية، نظرًا لأهميتها ومالها من تأثير على استقرار المجتمع المصري، من خلال تعزيز الروابط الأسرية والتوعية المجتمعية الصحيحة، تماشياً مع ما توليه الدولة من اهتمام بمثل هذه الحملات؛ لحماية الأسرة المصرية والمجتمع من المؤثرات والأفكار الخارجية.

وحاضر الندوة الدكتور عبد القادر السعيد عبد القادر، الدكتور أحمد علي عبد البديع ، الدكتور السيد محمد فراج أحد أعضاء المركز العالمي للفتوى الالكترونيه بمشيخة الأزهر الشريف، وتناول البرنامج عدد من المحاضرات : بناء الشخصية الوطنية وتعزيز الانتماء، الحرية الشخصية وضوابطها (المثلية الجنسية- الالحاد-الزواج العرفي)، وظيفة الانسان في الكون وكيف نواجه حيل المشككين في الدين والمغالين في مفاهيمة، قيمة الوقت وضوابط إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تعزيز الهوية الوطنية والفكرية - وآليات فهم النص الديني .