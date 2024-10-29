مجلس جامعة أسيوط يعقد اجتماعه الشهري برئاسة "المنشاوي"

عقد مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ جلسته الشهرية، اليوم الثلاثاء، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

وفي مستهل أعمال المجلس؛ أشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بانتظام الدراسة بكليات الجامعة، منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2024|2025م، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات، والتجهيزات اللازمة؛ لبدء الدراسة، في إطار اهتمام الجامعة الكبير؛ بدعم العملية التعليمية، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة، وداعمة للتميز، والإبداع.

ووجّه الدكتور المنشاوي؛ بضرورة توفير كافة سبل الدعم، والرعاية للطلاب، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة، والتعرف على مشكلات الطلاب، وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معها.

كما وجّه رئيس جامعة أسيوط؛ بضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية، وتنوعها بين الفنون، والثقافة، والرياضة، والمسابقات، ودعم المبتكرين، والموهوبين، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الملتقيات المختلفة؛ بهدف تحفيز الطلاب، وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم.

واستعرض المجلس؛ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وأهمها: التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية للجامعة؛ في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، وتنفيذ مزيد من خطط الأنشطة الطلابية المختلفة: (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية) ، ودعم، واكتشاف الطلاب الموهوبين، والنوابغ ، والمبتكرين، إلى جانب تكثيف الندوات التوعوية، والتثقيفية للطلاب، وتعزيز الانتماء لديهم، وزيادة الحملات التوعوية التي تحارب المفاهيم، والأفكار التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، وضرورة التركيز على الأبحاث العلمية التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات، ومنتجات قابلة للتطبيق، وكذلك ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية؛ لخدمة المجتمع، والتأكيد على تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات، والمؤسسات الإنتاجية، والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية؛ لدعم البحث العلمي للصناعة، والاقتصاد الوطني؛ تنفيذًا للمبادرة الرئاسية ( تحالف، وتنمية).

كما استعرض مجلس جامعة أسيوط؛ أهم الأنشطة، والأحداث البارزة، خلال شهر أكتوبر، أهمها: إدراج الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية؛ طبقاً لتصنيف QS البريطاني للجامعات العربية لعام 2025م، وافتتاح المعرض التسويقي؛ لمستلزمات الأسرة، والطلاب بجامعة أسيوط، وذلك ضمن أجندة الأنشطة، والفعاليات التي تعقدها الجامعة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية: "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، وتنظيم احتفالية كُبرى بجامعة أسيوط بالذكرى الحادية والخمسين؛ لنصر أكتوبر العظيم، وندوة تثقيفية حول: التخطيط الإستراتيجي للحرب.

وأشاد المجلس؛ بمشاركة الدكتور أحمد المنشاوي؛ في ورشة عمل عن :“الاستثمار في التعليم العالي، والبحث العلمي" ، بحضور وزير التعليم العالي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

كما أشاد مجلس الجامعة؛ بنجاح وحدة زراعة الكُلى بمستشفيات أسيوط الجامعية؛ في الوصول للرقم البلاتيني في زراعة الكُلى؛ بإجراء الحالة 75 ضمن برنامج زراعة الكُلى.

وثمن المجلس؛ تحقيق فريق جامعة أسيوط ؛أعلى نتيجة في مسابقة إيناكتس العالمية 2024 م ، على مستوى جامعات مصر، وفوزه بالمركز الرابع عالمياً، كما هنأ المجلس؛ فريق (ASME Assiut) ؛لفوزه بعدد من المراكز الأولى؛ في المسابقة الدولية "تحدي الروبوتات العالمي" IRC International Robot Challenge.

واعلن المجلس؛ تخصيص ۲ منحة دكتوراة (على مستوى الجامعة) ؛للطلاب المتميزين في مرحلة الماجستير بالكليات العملية.

كما وافق المجلس؛ على تخفيض رسوم الطلاب المتقدمين للدبلومات المهنية بكلية الطب؛ بنسبة ٢٥% للهيئة المعاونة، ويسمح بالتخفيض نفسه ؛ في دبلوم مكافحة العدوى للعاملين بالمستشفيات الجامعية، كما وافق المجلس؛ على إعفاء الطلاب ذوي القدرات، والاحتياجات الخاصة ؛بكليات، ومعاهد الجامعة من المشاركة في مشروع محو الأمية، كما وافق المجلس؛ على اعتماد اللائحة الاسترشادية الداخلية للجامعات الأهلية التي أسهمت الجامعات الحكومية؛ في أنشائها، أو تأسيسها، كما اعتمد المجلس؛ قرار إنشاء قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة.

وشهد المجلس؛ الموافقة على تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين؛ بمختلف كليات الجامعة، واعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية بكليات الجامعة.

